Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 01:53 PM IST

नेशनल डेस्क. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए चार साल की बच्ची को किडनैप होने से बचाने वाले बस मार्शल की तारीफ की है। युवक की तारीफ करते हुए मंत्री ने लिखा, 'बस मार्शल अरुण कुमार ने बस रूट नंबर 728 से एक बच्ची का अपहरण होने से बचाया। बच्ची को सुब्रतो पार्क पुलिस स्टेशन पर उसके माता-पिता से मिलवाया गया। अरुण कुमार को बड़ा सलाम। बस की यात्रा अब दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित है।'

बच्ची के अपहरण की कोशिश की ये घटना बुधवार की है। जब आरोपी व्यक्ति बच्ची को निजामुद्दीन स्टेशन से अगवा करके बस रूट नं 728 में चलने वाली बस के जरिए ले जा रहा था। इसी दौरान उसमें तैनात मार्शल अरुण कुमार (24) को उस पर शक हो गया और अपनी सूझबूझ से उसने आरोपी को गिरफ्तार करवा दिया। अरुण का कहना है कि बच्ची को लगातार रोते देख उसे आरोपी पर शक हुआ था। इसके बाद उसने कंडक्टर वीरेंद्र और ड्राइवर की सहायता से बस के दरवाजे लॉक करवा दिए और बस को सुब्रतो पार्क स्थित पुलिस स्टेशन ले गए। बाद में पता चला कि बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट सुबह ही दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने बच्ची को उसके माता-पिता को सौंप दिया।

Bus marshal Arun Kumar needs a big applause! Yesterday, displaying great presence of mind he saved 4 year old girl from being kidnapped by a man in bus on route 728. The young girl was later re united with her parents at Police Station Subroto Park, Delhi cantt. He is a Hero! pic.twitter.com/79nXzEyneX