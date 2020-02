Dainik Bhaskar Feb 26, 2020, 06:13 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जो हिंसा के बीच इंसानियत की मौजूदगी की गवाही देते हैं। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आए इन वीडियो में हिन्दू और मुस्लिम कहीं एक-दूसरे की मदद करते दिखाई दिए, तो कहीं साथ रैली निकालते नजर आए। एक वीडियो में मुस्लिम बहुल इलाके में लोग हिंदू महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं। वहीं, अशोकनगर में हिंदू-मुस्लिम मिलकर कुरान-ए-पाक के फाड़े गए पन्ने सहेजते दिखाई दिए।

दिल्ली में पिछले चार दिनों में हुए प्रदर्शनों के दौरान बाबरपुर और गोकुलपुरी समेत पांच इलाकों में गोलियां चलीं। प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल सीलमपुर से सटे मौजपुर में हालात का जायजा लेने पहुंचे। जब उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जल रही थी, उसी दौरान उन्हीं इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं, जो कौमी एकता की मिसाल पेश करती हैं।

पहला वीडियो: अशोकनगर से 12 सेकंड का एक वीडियो सामने आया। इसमें एक युवक एक किताब के फटे हुए पन्ने बटोर रहा है और दूसरा युवक उसकी मदद कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो अशोक नगर की मस्जिद का है, जहां मंगलवार को कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी। ट्वीट में लिखा गया है कि हिंदू-मुस्लिमों ने मिलकर कुरान-ए-पाक के फटे हुए पन्ने इकट्‌ठा किए।

Hindus and Muslims collecting burnt pages of Quran outside the Masjid that was vandalized in Ashok Nagar, Delhi yesterday.



Such is the unity of India that BJP wants to break pic.twitter.com/j4U2qpM9bk