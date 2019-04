भारत में ही बनी धनुष तोप सेना में शामिल, लगातार दो घंटे तक फायरिंग करने में सक्षम

नेशनल डेस्क, । देश में बनी धनुष तोप के सोमवार को सेना में शामिल होते ही भारतीय सेना को 'देसी' बोफोर्स मिल गई। 'देसी' बोफोर्स के रूप में प्रसिद्ध बहुप्रतिक्षित धनुष 155/45 कैलिबर गन प्रणाली निश्चित रूप से सेना की मारक क्षमता में वृद्धि करेगी। धनुष बंदूक प्रणाली 1980 में प्राप्त बोफोर्स पर आधारित है और कथित भ्रष्टाचार के कारण इसकी खरीद को लेकर विवाद हुआ था।

Jabalpur: Dhanush artillery gun inducted in Indian Army; #visuals from the handing over ceremony. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/6iRuWryznQ