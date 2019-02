नई दिल्ली. पुलवामा में आतंकी हमले के 5वें दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की कार्रवाई का बिना सोचे जवाब देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत के पास पुख्ता सबूत हैं तो हम जांच के लिए तैयार हैं। इसके बगैर हम पर आरोप मढ़ना ठीक नहीं है। इस पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इमरान को बातचीत का एक मौका मिलना चाहिए।

पाक सरकार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए महबूबा ने लिखा,''असहमत हूं। पठानकोट का डोजियर भी उन्हें सौंपा गया था, लेकिन हमलावरों को सजा दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बातचीत के साथ चलने का वक्त है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक मौका मिलना चाहिए, उन्होंने हाल ही में जिम्मेदारी संभाली है। बेशक युद्ध की चर्चा चुनावी बयानों से ज्यादा कुछ नहीं हैं।''

Disagree. Pathankot dossier was given to them but no action was taken to punish the perpetrators . Time to walk the talk. But Pak PM deserves a chance since he’s recently taken over. Of course the war rhetoric has more to do with the impending elections than anything else. https://t.co/QIOxkzuSth

सिद्धू जी अपने दोस्त को समझाओ: दिग्विजय

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, ''नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने दोस्त इमरान भाई (पाक प्रधानमंत्री) को समझाइए। उसकी वजह से आप को गाली पड़ रही हैं।''

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इमरान को दिया जवाब

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इमरान खान को जवाब दिया है। उन्होंने कहा, 'जैश प्रमुख अजहर मसूद आपके बहावलपुर में बैठा हुआ है, जिसने आईएसआई की मदद से हमले किए। जाकर उसे वहां से पकड़िए। यदि आप नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम यह आपके लिए कर देंगे। इससे पहले भी हमने 26/11 मुंबई हमले के सबूत दिए थे, उनका तो अब तक कुछ हुआ नहीं। अब यह समय बातचीत का नहीं, बल्कि कुछ करने का है।'

Dear @ImranKhanPTI you have Jaish chief Masood Azhar sitting in Bahawalpur & masterminding the attacks with ISI help. Go pick him up from there. If you can’t let us know, we’ll do it for you. BTW what has been done about the proofs of Mumbai’s 26/11 attack. Time to walk the talk. pic.twitter.com/Zct6I7QieY