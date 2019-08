Dainik Bhaskar Aug 28, 2019, 11:08 AM IST

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ने बिमल जालान कमेटी की सिफारिशें मानते हुए कैश सरप्लस में से 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने की सोमवार को मंजूरी दी। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री को अभी पता ही नहीं है कि देश किस भयानक मंदी का सामना कर रहा है।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया- ऐसे निर्णय आरबीआई द्वारा तब लिए जाते हैं, जब आपके पास गवर्नर के रूप में प्रख्यात अर्थशास्त्री नहीं होते हैं। हम कहां जा रहे हैं।

Such decisions are taken by RBI when you don't have eminent Economists as Governor RBI but pliable hand picked Bureaucrat! May God help our Indian Economy Modi Govt has no clue what terrible recession our Country is facing and where we are heading!! Anarchy? https://t.co/gvVHkUAdXp