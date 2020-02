Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 02:31 PM IST

नई दिल्ली. मोटेरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावे को अहमदाबाद प्रशासन ने गलत बताया है। ट्रम्प ने बुधवार को दावा किया था कि उनके रोडशो के दौरान एयरपोर्ट और मोटेरा स्टेडियम के बीच करीब 70 लाख लोग होंगे। उन्होंने कहा था कि मैं अब बहुत हद तक पीएम मोदी की तरह बनने वाला हूं। कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होगा। इसे लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। हालांकि अहमदाबाद प्रशासन ने बुधवार को कहा कि इस रोड शो में सिर्फ 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

#WATCH US President Donald Trump in Washington on his visit to India: I happen to like PM Modi a lot. He told me we will have 7 million people between the airport and the event. It's going to be the largest stadium in the world. It's going to be very exciting. pic.twitter.com/FdusHCInJ9