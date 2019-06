Dainik Bhaskar Jun 30, 2019, 07:41 PM IST

सियोल. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रविवार को दो दिन के दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। इस दौरान भी वे अपने मजाकिया अंदाज में नजर आए। प्योंगटेक में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी बेटी इवांका ट्रम्प और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को मंच पर बुलाया और दोनों को ब्यूटीफुल कपल बताया। हालांकि, उन्होंने इवांका को ब्यूटी और माइक को बीस्ट बताया।

#WATCH South Korea: US President Donald Trump called his daughter Ivanka Trump & Secretary of State Mike Pompeo on stage, referring to them as "A beautiful couple, beauty and the beast" at the Osan Air Base in Pyeongtaek, earlier today. pic.twitter.com/l0aWiNxLBL