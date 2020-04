दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 11:43 AM IST

मुंबई/अमरावती. देश में कोरोनावायरस के संक्रमण का आंकड़ा 3 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक 100 से ज्यादा मरीजों हो चुकी है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें एकजुट होकर लोगों से महामारी के खिलाफ लड़ाई की अपील कर रही हैं। दिल्ली में तब्लीगी जमात के मरकज से 17 राज्यों में संक्रमण फैलने के बाद लोग जमातियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसबीच, आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने संकट के दौर में जाति-धर्म को किनारे रखने की अपील की है। वहीं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई भी कोरना को हल्के में न ले, यह वायरस किसी का धर्म नहीं देखता।

महाराष्ट्र में कोरोना के 600 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, ''हम नहीं चाहते थे कि जैसा दिल्ली में हुआ वह महाराष्ट्र में भी हो। इसके लिए (तब्लीगी जमात के कार्यक्रम) पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन हालात के मद्देनजर बाद में परमिशन कैसिंल कर दी गई थी। दिल्ली की मरकज में शामिल हुए सभी लोगों को महाराष्ट्र में ट्रेस कर लिया गया है। कोरोना की तरह ही हमारे यहां कम्युनल वायरस भी मौजूद है। झूठे मैसेज फैलाने वालों और मौज-मस्ती के लिए तब्लीगी जैसे आयोजनों के वीडियो अपलोड करने वाले कोरोना को हल्के में न लें। यह वायरस किसी का धर्म नहीं देखता है।''

संक्रमण फैलाने और भेदभाव की कोई वजह नहीं: जगन

आंध प्रदेश में कोरोना के 180 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से जमातियों से जुड़े 87% केस मिले हैं। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा, ''प्रदेश के कई लोग तब्लीगी जमात के आयोजन में शामिल होकर लौटे हैं, इनमें से कुछ संक्रमित भी मिले हैं। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि संक्रमण किसी समुदाय विशेष से फैला। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो सकती है। जो वहां (दिल्ली) हुई। संक्रमण को जानबूझकर फैलाने और लोगों से भेदभाव की कोई वजह नहीं है। इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि जाति और धर्म को किनारे रखकर कोविड-19 से एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। रविवार रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी मुहिम में शामिल होकर एकता दिखाएं।''

Thank you @ysjagan Ji. This support is extremely valuable and will further the spirit of togetherness! #IndiaFightsCorona https://t.co/QSUnRLTd97