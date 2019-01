दुरंतो एक्सप्रेस में लूट, यात्री ने बताया, 8 से 10 बदमाश आए और गर्दन पर चाकू रख दिया

नेशनल डेस्क. के बाहरी इलाके में गुरुवार रात हथियारबंद बदमाशों ने जम्मू-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस (12266) में कई यात्रियों को लूटा। उत्तर रेलवे के मुताबिक, वारदात ट्रेन के बी3 और बी7 कोच में सवार यात्रियों के साथ हुई। बदमाशों ने रात 3.30 बजे बादली इलाके में ट्रेन को रोक लिया था। अब तक कई यात्रियों ने अपने मोबाइल, कैश और गहने लूटने की शिकायत दर्ज कराई है।

- एक पीड़ित यात्री ने रेलवे के पोर्टल पर शिकायत में बताया, ''रात को अचानक करीब 10 बदमाश कोच में घुस आए। वारदात के वक्त अधिकतर यात्री सो रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों की गर्दन पर चाकू रखकर कीमती समान ले लिया। ऐसा करीब 15 मिनट तक चलता रहा।''

अटेंडेंट ने बताया- कोई सुरक्षाकर्मी ट्रेन में नहीं था: यात्री

दूसरे यात्री अश्विनी कुमार ने बताया, ''वारदात के बाद लोगों ने मदद के लिए ट्रेन अटेंडेंट और टीटी को ढूंढा, लेकिन 20 मिनट बाद भी वे नहीं मिले। ऐसे में उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। बाद में अटेंडेंट ने बताया कि ट्रेन में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। यात्री एसी कोच में भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि स्लीपर और जनरल डिब्बों के क्या हालात होंगे। जहां कोई भी बिना टिकट घुस जाता है।''

स्टेशन पहुंचने से 40 मिनट पहले वारदात

दुरंतो एक्सप्रेस बुधवार देर शाम 7.20 बजे जम्मू तवी से दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन के लिए चली थी। रेलवे के शेड्यूल के मुताबिक, गुरुवार तड़के 4.20 बजे यह दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन स्टेशन आने से करीब 40 मिनट पहले बदमाशों ने इसे निशाना बनाया।

लूट के बाद सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन :

@PiyushGoyalOffc @RailMinIndia i had also requested previously that the door on train should be automated, the ones that we are seeing in train 18. this simple steps avoids situations like this.

also prevents accidents on the platfrom where people board/deboard a running train.