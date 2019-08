देशभर में मनाया जा रहा ईदुज्जुहा का त्योहार

कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच लोगों ने नमाज अदा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ईद की बधाई दी



Dainik Bhaskar Aug 12, 2019, 01:39 PM IST

नेशनल डेस्क. दुनियाभर के मुस्लिम धर्मावलंबी आज सोमवार (12 अगस्त) ईदुज्जुहा (बकरा-ईद) का त्योहार मना रहे हैं। इस्लाम में इस त्योहार को कुर्बानी के पर्व के रूप में जाना जाता है। देशभर में इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों ने मस्जिदों और ईदगाह पर जाकर विशेष नमाज पढ़ी और गले लगकर एक-दूसरे को बधाई दी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद के हालातों में जम्मू-कश्मीर में भी इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया और वहां कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच लोग घर से बाहर निकले और मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ी। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश की अन्य हस्तियों ने कुर्बानी के इस त्योहार पर लोगों को बधाई दी है। लोगों को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'ईदुज्जुहा पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि इससे समाज में शांति और खुशहाली की भावना बढ़ेगी। ईद मुबारक।'

ईद-उल-जुहा के अवसर पर सभी देशवासियों विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं।



ईद-उल-जुहा प्रेम, भाईचारे और मानव सेवा का प्रतीक है।



आइए हम स्वयं को इन सार्वभौमिक जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित करें जो हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है — राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) August 12, 2019

प्रधानमंत्री का ट्वीट....

My best wishes on the occasion of Eid al-Adha. I hope it furthers the spirit of peace and happiness in our society. Eid Mubarak! — Narendra Modi (@narendramodi) August 12, 2019

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में ईद के मौके पर नमाज अता की गई..

#WATCH SRINAGAR: People offered namaz in the morning at Mohalla mosques on #EidAlAdha, today; J&K police officials greet people outside a neighbourhood mosque #JammuAndKashmir pic.twitter.com/5gcZeYqCWz — ANI (@ANI) August 12, 2019

SRINAGAR: People offered Eid namaz in the morning at Mohalla mosques on #EidAlAdha, today. Large groups of people are not allowed to assemble, traffic restrictions in place. #JammuAndKasmir pic.twitter.com/CA2QDcHxND — ANI (@ANI) August 12, 2019

SRINAGAR: People offered namaz in the morning at Mohalla mosques in various parts of the city on #EidAlAdha, today. #JammuAndKasmir pic.twitter.com/5TcwnW0bQf — ANI (@ANI) August 12, 2019

Eid Mubarak!



Shri Rajeev Rai Bhatnagar, DG CRPF celebrated Eid with #CRPF and CAPF personnel and their families in RTC Srinagar, Kashmir.#EidAlAdha pic.twitter.com/BrKgtN3KPH — 🇮🇳CRPF🇮🇳 (@crpfindia) August 12, 2019

RAJOURI: Devotees offer namaaz and greet each other on the occasion of #EidAlAdha. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/C0VskiKG2Q — ANI (@ANI) August 12, 2019

ईद के मौके पर भारतीय सीमा सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश के जवानों को मिठाई दी।

On the occasion of #EidAlAdha, Border Security Force(BSF) exchanged sweets with Border Guards Bangladesh (BGB) at Fulbari at Indo-Bangladesh border, today. pic.twitter.com/xVr9FxGmaN — ANI (@ANI) August 12, 2019

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों को बधाई दी।

Greetings and my good wishes on the occasion of Eid al-Adha. May this day further strengthens and deepens the bonds of peace and harmony in our society. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 12, 2019

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी।

Eid Mubarak!

May the divine blessings of Allah bring you hope, faith and joy on Eid Al-Adha and forever. Wish all of you a joyful #EidAlAdha #EidAdhaMubarak pic.twitter.com/vgKdDjnO3v — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 12, 2019

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट करते हुए ईद की बधाई दी।

Eid Mubarak to everyone celebrating the festival of Eid al-Adha.

May the blessings of the Almighty be with everyone. pic.twitter.com/xpJYlc46FI — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 12, 2019

रेत पर कलाकारी करने वाले प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी ट्विट करते हुए ईद की बधाई दी।

Wish Happy #EidAlAdha to all . One of my SandArt with message #EidMubarak let's spread 'Peace & Brotherhood' . pic.twitter.com/6OdIkCI1nt — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) August 12, 2019

बिहार के मुख्यमंत्री ने लोगों को बधाई देते हुए ट्वीट किया।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित मस्जिद पंजा शरीफ में नमाज अता की।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को ईद की बधाई दी।

Eid Mubarak to all of you 🌈 pic.twitter.com/XLoX4RQZhb — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 12, 2019

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी।

समस्त देशवासियों व ख़ासकर यूपी के मुस्लिम समाज के हर उम्र के लोगों को ईद-उल-अज़हा (बक़रईद) की दिली मुबारकबाद। इस मौके़ पर केन्द्र व राज्य सरकारों से माँग है कि वे सर्वसमाज के करोड़ों-करोड़ गरीबों व बेरोजगारों आदि की तरक्की व खुशहाली के लिए जरूर ठोस कदम उठायें। — Mayawati (@Mayawati) August 12, 2019

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी।

Eid Mubarak. May you and your family be blessed on this auspicious day. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 12, 2019

As sweets and Smiles are directly related to Festivals, #CRPF Jammu distribute both at Eidgah Jammu on this #EidAlAdha

Eid Mubarak to you all. pic.twitter.com/GShHNQ6aXx — Moses dhinakaran (@dhinakaran1464) August 12, 2019

असम की राजधानी गुवाहाटी में मैक्खोवा ईदगाह मैदान पर नमाज अता की गई।

Guwahati: People gathered at Machkhowa Eidgah today to offer prayers on the occasion of #EidAlAdha. #Assam pic.twitter.com/vdcHKD1Lw8 — ANI (@ANI) August 12, 2019

ओडिशा में भी ईद का उत्साह देखा गया। इस मौके पर भुवनेश्वर में नमाज अदा करते हुए अफगानिस्तान और इथियोपिया मूल के लोग...

Odisha: Foreign nationals from Afghanistan & Ethiopia offer namaaz & celebrate #EidAlAdha with locals at a mosque in Bhubaneswar. pic.twitter.com/M0ze8FA3Id — ANI (@ANI) August 12, 2019

ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अता करते हुए लोग।