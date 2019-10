मोदी ने बधाई दी, कहा- उन्होंने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया

अभिजीत को ममता ने बधाई दी, कहा- एक और बंगाली ने देश को गौरवान्वित किया

अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी ने भी इस भारतवंशी अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिलने पर बधाई दी

Dainik Bhaskar Oct 14, 2019, 07:37 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने पर राहुल गांधी ने बधाई दी। राहुल ने ट्वीट किया- अभिजीत अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने के लिए बधाई। अभिजीत ने कांग्रेस की न्याय योजना की संकल्पना बनाने में मदद की। इस योजना में गरीबी को खत्म करने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की ताकत है। इसकी जगह अब हमारे पास मोदीनॉमिक्स है। यह अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रही है और गरीबी को बढ़ा रही है।

मोदी ने अभिजीत को नोबेल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभिजीत ने उल्लेखनीय कार्य किया। मोदी ने अभिजीत की पत्नी एस्थर और माइकल क्रेमर को भी बधाई दी।

केजरी ने कहा- अभिजीत के कार्य से दिल्ली के छात्रों को भी फायदा हुआ

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिजीत को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया- साउथ प्वॉइंट स्कूल और कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज के पूर्व छात्र अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार जीतने पर हार्दिक बधाई। एक और बंगाली ने देश को गौरवान्वित किया। हम बेहद खुश है। जय बांग्ला, जय हिंद।”

Hearty congratulations to Abhijit Banerjee, alumnus of South Point School & Presidency College Kolkata, for winning the Nobel Prize in Economics. Another Bengali has done the nation proud. We are overjoyed.



জয় হিন্দ । জয় বাংলা । — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 14, 2019

अरविंद केजरीवाल ने लिखा, “यह हर भारतीय के लिए बड़ा दिन है। इस वर्ष के नोबेल विजेताओं में शामिल होने के लिए अभिजीत बनर्जी को बधाई। गरीबी से जंग को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके इस कार्य से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को भी लाभ हो रहा है। शिक्षा पर हमारा चुनौती अभियान उनके ही मॉडल से प्रेरित है।”

Abhijit Banerjee's pathbreaking work has also benefitted lakhs of children studying in Delhi govt schools



One of Delhi govt's most imp education reform 'Chunauti' has transformed govt school classroom teaching. It is based on the model developed by him. https://t.co/peHgYqXSHt — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 14, 2019

मशहूर इतिहासकार और कॉलमनिस्ट रामचंद्र गुहा ने भी बनर्जी को बधाई दी। लिखा, “अभिजीत बहुत शानदार कुक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के भी ज्ञाता हैं।”

And finally, Abhijit Banerjee’s Nobel Prize can be viewed as a joint tribute to Harvard (where he took his Ph D) and to the hard work he has done since. — Ramachandra Guha (@Ram_Guha) October 14, 2019

Prof Abhijit Banerjee, the calumny spread about both Presidency & JNU is rebuffed yet again. You’ve done your alma mater proud, adding further distinction. This is the second Economics Nobel from Presidency! https://t.co/0sbGCAufzV — Sitaram Yechury (@SitaramYechury) October 14, 2019

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने भी अभिजीत के साथ ही उनके सहयोगी विजेताओं को बधाई दी। मशहूर वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी प्रशांत भूषण भी अभिजीत को बधाई देने वालों में शामिल रहे। बनर्जी के साथ ही उन्होंने जेएनयू को भी बधाई दी। अभिजीत इस संस्थान के पूर्व छात्र रहे हैं।

Congratulations Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer! https://t.co/3fSgZ6e4uQ — Kailash Satyarthi (@k_satyarthi) October 14, 2019