श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार देर रात दो बजे से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में मोबाइल से कॉल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सिर्फ बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवा चालू है। दो साल में ये पहला मौका है, जब श्रीनगर में इस तरह की मुठभेड़ हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, 'श्रीनगर के कानेमजार नवाकदल इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ अपना काम कर रहे हैं। आगे की जानकारी दी जाएगी।'



दरअसल, इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने देर रात घनी आबादी वाले इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षाबलों ने कुछ घरों को घेर लिया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले, रविवार को हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ताहिर अहमद भट मारा गया था। 11 दिन पहले मारे गए रियाज नाइकू के बाद ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर था।



कश्मीर जोन पुलिस का ट्वीटः

#Encounter has started at #Kanemazar #Nawakadal area of #Srinagar. JKP and CRPF are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice