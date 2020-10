#ISRO #PSLVC49 set to launch #EOS01 and 9 Customer Satellites from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota at 1502 Hrs IST on Nov 7, 2020, subject to weather conditions.



For details visit: https://t.co/0zULuciUep pic.twitter.com/VFPxWNdPKe