नई दिल्ली. पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने खुद पर लगाए आरोपों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। गंभीर ने कहा, ''मैं सीएम साहब को बोलना चाहूंगा की चुनाव आएंगे-जाएंगे। जिस दिन आप अपना जमीर और ईमान हार जाएंगे उस दिन सब हार जाएंगे। एक सीट जीतने के लिए अगर आप ऐसा घिनौना आरोप लगा सकते हैं, तो मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं हैं उन के बारे में बात करने के लिए।''

गंभीर ने पूर्वी दिल्ली सीट से जीत दर्ज की

गंभीर ने लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से जीत दर्ज की है। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आतिशी मर्लेना को टिकट दिया था। चुनाव के दौरान आतिशी ने गंभीर पर उनके आपत्तिजनक पर्चे बंटवाने का आरोप लगाया था। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी दावा किया था कि गंभीर ने आतिशी के खिलाफ न्यूज पेपर के साथ अभद्र टिप्पणी वाले पर्चे बंटवाए।

Challenger Number 3 to @ArvindKejriwal and @aap. If he can prove that I have anything to do with this pamphlet filth, then I will hang myself in public. Otherwise @ArvindKejriwal should quit politics. Accepted?