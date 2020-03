दैनिक भास्कर Mar 20, 2020, 11:23 PM IST

चेन्नई. तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में शुक्रवार रात एक धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। 11 लोग जख्मी हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, धमाका एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ।

Virudhunagar District Collector: Eight persons died and 11 were injured in an explosion at a fireworks factory, today. #TamilNadu