Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 08:03 AM IST

नई दिल्ली. भारत, अमेरिका समेत कई देशों में करीब साढ़े 9 घंटे डाउन रहे फेसबुक, वॉट्सएप और इंस्टाग्राम को ठीक कर लिया गया है। फेसबुक ने गुरुवार सुबह 5.36 बजे ट्वीट किया- कुछ लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म और ऐप पर फोटो भेजने और वीडियो अपलोड करने में परेशानी हो रही थी। इस समस्या को ठीक कर लिया गया है। हमें इस असुविधा के लिए खेद है। बुधवार रात आठ बजे से तीनों प्लेटफॉर्म ठप पड़ गए थे।

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.