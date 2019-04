इमरान खान के साथ खाना खाते दिखे नरेंद्र मोदी, इस मैसेज के साथ वायरल हो रही है तस्वीर

नेशनल डेस्क, नई । बीते दो महीने भारत और के लिए बेहद तनाव में बीते हैं। पुलवामा, एयरस्ट्राइक और अभिनंदन की घटना के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहों ने जोर पकड़ा था। लेकिन अब चुनाव के माहौल में सियासी पारा चरम पर है, ऐसे में नेताओं से जुड़ी खबरों को लेकर हमें सर्तक रहना चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर मोदी और पाक पीएम की एक फोटो वायरल हो रही है। इस तस्वीर में दोनों नेताओं को साथ खाना खाते हुए दिखाया गया है।

क्या है पूरा मामला ?

- फेसबुक पर वायरल में दिखाया गया है कि दोनों नेता एक मेज पर साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। इतना ही नहीं, खाना खाते हुए मोदी के सिर पर हरी टोपी देखी जा सकती है।

- सुजीत यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट से इस फोटो को शेयर किया है और कैप्शन दिया है - "हरी टोपी वाला मौलाना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है"। इस पोस्ट को अब तक 3200 बार शेयर किया जा चुका है और लोग सच मानकर कमेंट कर रहे हैं।



तस्वीर का सच क्या है?

- इस तस्वीर पहली बार देखने पर ही ये फोटोशॉप्ड लगती है। साफ देखा जा सकता है कि इस तस्वीर में मोदी को लाकर फिक्स करने की कोशिश की है। पीएम मोदी का बायां हाथ पास रखे बर्तन में घुसा हुआ है। वहीं, उनके सामने रखी पानी की बाेतल हवा में लटकी हुई दिख रही है।

- तस्वीर को जब रिवर्स सर्च किया गया तो सच सामने आ गया। इमरान खान की इस असली तस्वीर में उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान मौजूद है। ये तस्वीर 6 जुलाई 2015 की में पाक नेता फैसल वावडा के घर की है, इसमें दोनों इमरान और रेहम सेहरी कर रहे हैं।

- वहीं, मोदी की ये तस्वीर नवंबर 2013 की है, जब के चीफ मिनिस्टर थे और में पत्रकारों के साथ लंच कर रहे थे।

#PTI Chief Imran Khan wth wife Reham Khan, at Sehri in #Karachi via @Samarjournalist pic.twitter.com/hYa9o8DaTR