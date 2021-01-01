पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • Farmers Protest: Kisan Andolan Delhi Burari LIVE Update | Haryana Punjab Farmers Delhi Chalo March Latest News Today 27 January

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसान आंदोलन में उपद्रव:दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी; सिंघु, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ाई गई

17 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
किसानों ने मंगलवार को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई। फोटो में प्रदर्शनकारी एक पुलिसकर्मी से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। - Dainik Bhaskar
किसानों ने मंगलवार को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई। फोटो में प्रदर्शनकारी एक पुलिसकर्मी से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं।

कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नियम ही नहीं तोड़े, बल्कि तोड़फोड़ और सुरक्षाबलों से मारपीट भी की। दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।

मंगलवार को हिंसा की घटनाओं पर पुलिस अब तक 22 केस दर्ज कर चुकी है। जाहिर है, किसान नेताओं की चिंता बढ़ गई होगी। वे आज 12 बजे सिंघु बॉर्डर पर मीटिंग करेंगे। हो सकता है कोई अहम घोषणा कर दें या कोई बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ जाए।

दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, हरियाणा-पंजाब में हाई अलर्ट
दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव में 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई किसानों को भी चोटें आईं। ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत भी हो गई। आज पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर, हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने-अपने राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया है।

किसान नेता बोले- हिंसा करने वाले खुद भुगतेंगे
मंगलवार को ट्रैक्टर रैली में शामिल उपद्रवी बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए और लाल किले तक पहुंच गए। उन्होंने प्राचीर पर चढ़कर धार्मिक झंडा फहरा दिया। इस घटना पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज कहा, 'जिन्होंने हिंसा फैलाई और लाल किले पर झंडा फहराया, वे खुद भुगतेंगे। पिछले 2 महीने से एक समुदाय विशेष के खिलाफ साजिश चल रही है। यह आंदोलन सिखों का नहीं, बल्कि किसानों का है।'

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser