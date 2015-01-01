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उत्तर भारत में शीतकहर:राजस्थान और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट; जैसलमेर के चांदन में तापमान माइनस 1.5 डिग्री, माउंट आबू से भी ठंडा

नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले
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पूरे कश्मीर में तापमान माइनस में चला गया है। सोनमर्ग में लोग बर्फ से ढके रास्तों से गुजरते हुए।

ठंड अब लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान और पंजाब में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टेंपरेचर सामान्य से 2-4 डिग्री नीचे आने पर ये अलर्ट जारी किया जाता है। राजस्थान में जैसलमेर के चांदन इलाके में बीती रात टेंपरेचर माइनस (-)1.5 डिग्री रह गया। कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के कई इलाकों में भी टेंपरेचर माइनस में जाने से वहां बर्फ जमने लगी है।

फोटो कश्मीर के सोनमर्ग की है। टूरिस्ट बर्फ पर स्लेज राइडिंग कर रहे हैं।
फोटो कश्मीर के सोनमर्ग की है। टूरिस्ट बर्फ पर स्लेज राइडिंग कर रहे हैं।

राजस्थान: अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी
जैसलमेर के चांदन इलाके में रात का तापमान माउंट आबू से भी नीचे चला गया। चांदन में माइनस 1.5 डिग्री और माउंट आबू में माइनस 1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 20 शहरों में मिनिमम टेंपरेचर 10 डिग्री और 8 जगहों पर 4 डिग्री से कम रह गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

फोटो माउंट आबू की है। लोग जागे तो उन्हें गाड़ियों पर बर्फ जमी मिली।
फोटो माउंट आबू की है। लोग जागे तो उन्हें गाड़ियों पर बर्फ जमी मिली।
चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। इससे खेत में ओस की बूंदें जम गईं।
चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। इससे खेत में ओस की बूंदें जम गईं।

हिमाचल प्रदेश: शिमला समेत 8 शहरों में रात का पारा 0 से नीचे
हिमाचल के पहाड़ों पर अब बर्फ जमने लगी है, जिससे मैदानी इलाकों में भी शीतलहर चल रही है। पिछले 24 घंटे में शिमला समेत 8 शहरों का मिनिमम टेंपरेचर माइनस में रहा। निचले इलाकों में गहरी धुंध भी पड़ रही है।

शिमला-ढली बाईपास के पास पहाड़ी से गिरता पानी जम गया।
शिमला-ढली बाईपास के पास पहाड़ी से गिरता पानी जम गया।

पंजाब: अगले 48 घंटे शीतलहर चलेगी
अमृतसर से चलने वाली 10 ट्रेनें धुंध की वजह से फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। पूरा प्रदेश कोल्ड फ्रंट बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों की बर्फ के असर से आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी।

चंडीगढ़: गलन शुरू, रातें और ठंडी होंगी
गलन वाली ठंड ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई हैं। सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अगले कुछ दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन विजिबिलिटी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

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