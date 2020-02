Dainik Bhaskar Feb 25, 2020, 10:46 AM IST

हैदराबाद. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए एक पूर्व विधायक को दोषी ठहराया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि जिन सांपों को आपने पाला है, वहीं आपको काटेंगे। ओवैसी हैदराबाद में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘यह दंगा एक पूर्व विधायक और भाजपा नेता के उकसाने का परिणाम था। इसमें पुलिस के शामिल होने के भी स्पष्ट सबूत हैं। पूर्व विधायक को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं तो यह और फैलेगी।’’

These riots were a result of incitement by an ex MLA & BJP leader. Now there is clear evidence of police involvement



The ex-MLA should be arrested immediately, urgent steps should be taken to control the violence. Otherwise, it’ll spread https://t.co/numkSduOiZ