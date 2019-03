भाजपा में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, बोले- मोदी से प्रभावित होकर आया हूं, इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

नेशनल डेस्क. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अब भाजपा की पिच पर राजनीति की बैटिंग करेंगे। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्रियों और ने उनका स्वागत किया। गंभीर ने बताया कि वो देश के प्रधानमंत्री के विजन से काफी प्रभावित हैं और इसी वजह से भाजपा में आए हैं। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी गंभीर की प्रतिभा का इस्तेमाल करेगी और इससे पार्टी को लाभ होगा। वहीं गंभीर के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला चुनाव अभियान समिति करेगी।

इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं गंभीर

- पार्टी में शामिल होने के बाद गंभीर ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी (भाजपा) में शामिल हो रहा हूं। राजनीति के इस मंच से जुड़ने का अवसर पाकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं।'

- गंभीर के आने के बाद भाजपा नेता अरुण जेटली ने ये साफ नहीं किया कि गंभीर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि वे भाजपा के सदस्य के रूप में जुड़े हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है इस पर पार्टी विचार करेगी। चुनाव लड़ने को लेकर जेटली ने कहा कि इस बात का फैसला चुनाव अभियान समिति करेगी।

- भले ही गंभीर के चुनाव लड़ने की बात को जेटली ने चुनाव अभियान समिति पर टाल दिया हो, लेकिन खबरों के मुताबिक पार्टी उन्हें सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। इस सीट से फिलहाल पार्टी की महिला नेता मीनाक्षी लेखी सांसद हैं।

- गंभीर को लेकर जेटली ने कहा कि 'हमारी पुरानी नीति रही है कि जो लोग जनता का ध्यान खींचते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए। गंभीर क्रिकेट जगत का जाना पहचाना नाम हैं। वे दिल्ली में पले-बढ़े हैं और सालों तक दिल्ली और देश के लिए योगदान दिया है। वर्ल्ड कप जिताने में इनका बड़ा योगदान रहा और भाजपा इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करेगी।'

जेटली ने उड़ाया सिद्धू का मजाक

- प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि गौतम गंभीर अक्सर देशहित को लेकर अपनी राय रखते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लेकर भी गंभीर की भावनाएं हम अच्छे से जानते हैं। इस मौके पर उन्होंने भारत-पाकिस्तान के एक मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ हुई गंभीर की बहस भी याद दिलाते हुए उनकी तारीफ भी की।

- इसके बाद उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ क्रिकेटर पाकिस्तान समर्थक हो गए लेकिन गौतम गंभीर नहीं।

- जेटली ने भारत और पाकिस्तान के बीच जिस मैच की घटना को याद दिलाते हुए गंभीर की तारीफ की। वो घटना साल 2007 में कानपुर वनडे के दौरान हुई थी, और उसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। घटना के वक्त आफरीदी बॉलिंग कर रहे थे और गंभीर बैटिंग।

- मैच के दौरान शाहिद अफरीदी की बॉल पर जब गंभीर ने चौका लगाया, तो इसके बाद उन्होंने गंभीर पर कुछ कमेंट पास किया था, अगली ही बॉल पर जब गंभीर रन लेने के लिए दौड़े तो उनके सामने आफरीदी आ गए थे। इसके बाद दोनों के बीच काफी नोकझोंक हो गई थी और दोनों ने खुलेआम एक-दूसरे को कई भद्दी गालियां भी दी थीं। इस घटना के बाद से दोनों के रिलेशन नॉर्मल नहीं रहे।

Delhi: Former Cricketer Gautam Gambhir meets Bharatiya Janata Party President Amit Shah. He joined the party in the presence of Union Ministers Arun Jaitley and Ravi Shankar Prasad today. pic.twitter.com/jEWTkYrwfw — ANI (@ANI) 22 March 2019

Delhi: Former Cricketer Gautam Gambhir joins Bharatiya Janata Party(BJP) in the presence of Union Ministers Arun Jaitley and Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/EYmhfSSMy7 — ANI (@ANI) 22 March 2019

Gautam Gambhir: I am joining this party(BJP) after getting influenced by PM Narendra Modi's vision. I am honoured to get the opportunity to join this platform pic.twitter.com/barD8XA7W9 — ANI (@ANI) 22 March 2019