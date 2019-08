अरुण जेटली के निधन पर देश में शोक की लहर

पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने जताया शोक

नेताओं ने ट्वीट करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की

Dainik Bhaskar Aug 24, 2019, 02:36 PM IST

नेशनल डेस्क. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का 66 वर्ष की उम्र में शनिवार (24 अगस्त) को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। इसके बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और फिलहाल वे जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्ताँ कहते कहते। श्रद्धासुमन'

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

अरुण जेटली जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूँ, जेटली जी का जाना मेरे लिये एक व्यक्तिगत क्षति है।



उनके रूप में मैंने न सिर्फ संगठन का एक वरिष्ठ नेता खोया है बल्कि परिवार का एक ऐसा अभिन्न सदस्य भी खोया है जिनका साथ और मार्गदर्शन मुझे वर्षो तक प्राप्त होता रहा। — Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2019

खुशमिजाज व्यक्तित्व वाले जेटली जी से मिलना और उनसे विचार विमर्श करना सभी के लिए एक सुखद अनुभव होता था।



आज उनके जाने से देश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी रिक्तता आयी है जिसकी भरपाई होना जल्दी संभव नहीं है। — Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2019

अपने अद्वितीय अनुभव और विरले क्षमता से अरुण जी ने संगठन और सरकार में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया।



एक प्रखर वक्ता और समर्पित कार्यकर्ता अरुण जी ने देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और राज्य सभा में नेता विपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों को पूरी कुशलता से निभाया। — Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2019

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतृप्त परिवार को यह वियोग सहन करने की शक्ति दे।



ॐ शांति शांति शांति — Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2019

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी

"जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्ताँ कहते कहते। श्रद्धासुमन।



“Zamana Bade Gaur Se Sun Raha Tha, Tum Hi So Gaye Dastan Kehte Kehte”.. My tributes. pic.twitter.com/YD2G9vWlQW — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) August 24, 2019

कांग्रेस पार्टी

'श्री अरुण जेटली के निधन के बारे में सुनकर हमें गहरा दुख पहुंचा। हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ है। दुख की इस घड़ी में हमारी भावनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं।'

We are deeply saddened to hear the passing of Shri Arun Jaitley. Our condolences to his family. Our thoughts and prayers are with them in this time of grief. pic.twitter.com/7Tk5pf9edw — Congress (@INCIndia) August 24, 2019

कांग्रेस नेता शशि थरूर

Deeply saddened by the tragic passing of my friend&DelhiUniv senior @arunjaitley⁩. We first met when he was at DUSU& I was President of StStephen’sCollegeUnion. Despite political differences we enjoyed a healthy mutual respect&debated his Budget often in LS. A great loss4India pic.twitter.com/RzxO1V6NTV — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 24, 2019

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल

Very sorry to learn that Arun Jaitley is no more . An old friend and a dear colleague will be remembered for his seminal contributions to the polity and as FM of India . As Leader of Opposition he was without match . He always stood steadfastly for his friends and for his party . — Kapil Sibal (@KapilSibal) August 24, 2019

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट

Deeply saddened to hear that Shri @arunjaitley is no more. My prayers are with the family for strength during this time and for the departed soul to find peace. It is a sad day and a great loss for India as Jaitley Ji‘s contributions have been many. — Sachin Pilot (@SachinPilot) August 24, 2019

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

Untimely demise of former FM and senior leader Sh Arun Jaitley ji is a huge loss to the nation. A legal luminary and an experienced political leader known for his governance skills will be missed by the country. Thoughts and prayers with his family in this moment of grief. RIP — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 24, 2019

भाजपा नेता हर्षवर्धन

कांग्रेस नेता रणदीपसिंह सुरजेवाला

Saddened to know about the demise of Shri Arun Jaitley.



My deepest condolences to his family. An astute parliamentarian, he’ll always be remembered.



May his soul Rest in Peace. pic.twitter.com/eh3j1Fviqq — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 24, 2019

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुडा

उद्योगपति नवीन जिंदल