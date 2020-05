दैनिक भास्कर May 03, 2020, 07:11 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के संक्रमण से पहले मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के सम्मान के लिए रविवार को वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया और सेना ने अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। इससे इन कोरोनावॉरियर्स का हौसला तो बढ़ा है, लेकिन इस फ्लाई पास्ट पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि भूखों, जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरोें की मदद हमारी सेना और बेहतर तरीके से कर सकती थी। लेकिन, उसकी क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल फूल बरसाने और फ्लाई पास्ट को ही समझा गया, तो यही सही।

Given deep resources of tpt, logistics, med facilities & manpower, our military could have served citizens in meaningful ways & even helped repatriate starving, itinerant migrants in organised manner. But if fly-pasts & petal showering is considered their optimal use; so be it.