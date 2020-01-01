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  • From This Budget Session, MPs Will Get A Biryani Of 65 Rupees For 100 Rupees, 60 Rupees For Fresh Juice Of 20 Rupees.

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संसद भवन कैंटीन की नई रेट लिस्ट:इस बजट सत्र से सांसदों को 65 रुपए की बिरयानी 100 रुपए में मिलेगी, 20 रुपए की फ्रेश जूस के 60 रुपए चुकाने होंगे

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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संसद की कैंटीन में अब हैदराबादी चिकन बिरयानी के स्वाद के लिए सांसदों को 65 रुपए की जगह 100 रुपए चुकाने होंगे। 20 रुपए की फ्रेश जूस के लिए 60 रुपए का भुगतान करना होगा। दरअसल, लाेकसभा सचिवालय ने कैंटीन के खानों की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत सबसे सस्ती रोटी होगी जो 3 रुपए में मिलेगी। वहीं, नॉनवेज बफे लंच के लिए 700 रुपए चुकाने होंगे। यह सबसे महंगा होगा।

वेज खाना 100 रुपए, वेज बफे 500 रुपए में
वेज खाना 100 रुपए में मिलेगा। वहीं, वेज बफे के लिए 500 रुपए चुकाने होंगे। चिकन बिरयानी, चिकन कटलेट, चिकन फ्राई और वेज थाली का रेट 100 रुपए है। वहीं, चिकन करी के लिए 75 रुपए चुकाने होंगे। मटन बिरयानी, मटन कटलेट के लिए 150 रुपए और मटन करी के लिए 125 रुपए का भुगतान करना होगा। यहां आलू बोंडा, ब्रेड पकौड़ा, दही और समोसे का रेट 10 रुपए रखा गया है। डोसा 30 और 50 रुपए का होगा। वहीं कढ़ी-पकौड़ा पहले 2 रुपए में रोटी, 6 रुपए में आलू बोंडा, 10 रुपए में डोसा,10 रुपए में कढ़ी-पकौड़ा मिलता था।

8 करोड़ रुपए सरकार के हर साल बचेंगे
नए फैसले से सरकार को 8 करोड़ की सालाना बचत होगी। पहले सरकार इस पर सब्सिडी देती थी। हर साल सरकार इसके लिए 20 करोड़ रुपए चुकाती थी। कैंटीन की रसोई संसद भवन, लायब्रेरी और संसदीय सौंध में रेलवे द्वारा पिछले 52 साल से चलाई जाती थी। अब इसका संचालन भारतीय पर्यटन निगम (ITDC) के जिम्मे है।

2015 में BJD सांसद ने मांग उठाई थी
2015 में रिपोर्ट्स में सामने आया था कि कैंटीन में खाने की लागत पर 80% तक सब्सिडी दी जाती है। उस समय बीजू जनता दल (BJD) के सांसद बैजयंत जय पांडा ने स्पीकर को चिट्‌ठी लिखकर सब्सिडी खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जब सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से LPG सब्सिडी वापस करने के लिए कह रही है तो सांसदों से भी कैंटीन में सब्सिडी की सुविधा वापस ले लेनी चाहिए।

8 अप्रैल तक चलेगा बजट सेशन
स्पीकर ने लोकसभा और राज्यसभा के शेड्यूल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट सेशन 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। लोक सभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। 29 जनवरी को राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 29 जनवरी से 15 फरवरी और 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सदन की बैठकें होंगी। 15 फरवरी से 8 मार्च के बीच 20 दिन का ब्रेक रहेगा। सितंबर में खत्म हुए मानसून सेशन के बाद पहली बार संसद का कोई सेशन हो रहा है। कोरोना के चलते सरकार ने विंटर सेशन को कैंसल कर दिया था। स्पीकर ने साफ किया कि सभी सांसदों को सेशन में शामिल होने से पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यह सभी के लिए मेंडेटरी होगा।

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