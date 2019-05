Dainik Bhaskar May 17, 2019, 12:47 PM IST

राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि modilie.in नाम से एक वेबसाइट भी है

सोशल मीडिया यूजर्स अब राहुल के दावे पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं

नई दिल्ली. राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नया शब्द modilie जोड़ा गया है। इस शब्द का अर्थ ‘आदतन या लगातार झूठ बोलना’ होता है। अब प्रकाशक ने कांग्रेस अध्यक्ष का दावा खारिज कर दिया है। इसके पहले राहुल ने एक ट्वीट में नया दावा करते हुए कहा कि modilie.in नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई है। उन्होंने इसका स्क्रीन शॉट भी शेयर किया था। ऑक्सफोर्ड के स्पष्टीकरण के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पर फनी रिएक्शन दे रहे हैं।

दावा खारिज

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने एक ट्वीट में साफ किया कि Modilie जैसा कोई शब्द उनकी किसी डिक्शनरी में नहीं है और ये जाली है।

We can confirm that the image showing the entry ‘Modilie’ is fake and does not exist in any of our Oxford Dictionaries. — Oxford Dictionaries (@OxfordWords) May 16, 2019

आत्म सम्मान मत बेचो

एक यूजर ने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, जो आत्म सम्मान बचा है उसे थोड़े फायदे के लिए मत बेचिए। अब तो ऑक्सफोर्ड का भी ट्वीट आ गया है।

Oxford dictionaries ke official handle se vi tweet aa gaya he. Don't sell your remaining amount of self respect for some biscuit crumbs.

Have a look pic.twitter.com/FMTUYqxBDX — Chowkidar Harper (@ChowkidarHarper) May 16, 2019

एक और यूजर ने कांग्रेस अध्यक्ष से सहानुभूति जताते हुए लिखा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले राहुल गांधी के व्यंगात्मक ट्वीट को नहीं समझ पाए। गौरव पांधी अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया कि राहुल ने कभी ऑक्सफोर्ड का नाम नहीं लिया था। इसके लिए तो ऑक्सफोर्ड को माफी मांगनी चाहिए।

Jumping the gun! Where does it say 'Oxford dictionary' @OxfordWords?



You should now issue an apology for trying to defame @RahulGandhi calling the image fake. https://t.co/payGD8LI5W — Gaurav Pandhi गौरव पांधी (@GauravPandhi) May 16, 2019

मेजर सुरेंद्र पूनिया ने लिखा, आपके दावे को ऑक्सफोर्ड ने खारिज कर दिया। आखिर आपके साथ परेशानी क्या है? क्या कोई मानसिक बीमारी है। किसी मनोचिकित्सक को दिखा लीजिए।