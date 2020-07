शाम से ही लोग जी-मेल के सर्वर डाउन होने की बात कर रहे, जी-मेल ने कहा- जल्द दुरूस्त कर देंगे

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई मीम्स शेयर किए, देखते ही देखते टॉप ट्रेंडिंग में आया

दैनिक भास्कर Jul 02, 2020, 12:04 AM IST

नई दिल्ली. सूचनाओं के आदान-प्रदान करने वाला वेब सर्विस जी-मेल का सर्वर भारत में डाउन हो गया है। लाखों यूजर्स ने ट्विटर पर अपनी समस्या शेयर की है। सबसे ज्यादा वोडाफोन और एयरटेल नेटवर्क यूज करने वाले यूजर्स परेशान हैं। जीमेल ने लोगों की समस्या का संज्ञान लिया और कहा, '' हम इस समस्या से अवगत हैं। इसे सही करने को लेकर काम चल रहा है। जल्द ही इसे दुरूस्त कर लिया जाएगा।''

Hi there. Thanks for reporting. We are aware of the issue. Appreciate your patience. — Gmail (@gmail) July 1, 2020

दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों से भी आई शिकायत

जीमेल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लोग शिकायत कर रहे हैं। इसपर जी-मेल की तरफ से सभी को एक ही रिप्लाई दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या केवल भारतीय यूजर्स के साथ है बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों के यूजर्स ने भी जी-मेल से ट्विटर पर शिकायत की है। ट्विटर पर हैशटैग जीमेल डाउन ट्रेंड करने लगा है।

मीम्स भी शेयर होने लगे

जी-मेल डाउन होते ही ट्विटर पर मीम्स शेयर होने लगे। लोग अपने-अपने अंदाज में इसकी शिकायत कर रहे हैं।

द मीम्स टाइम्स नाम के यूजर ने कुछ यूं कमेंट शेयर किया-

All are posting about #Gmail servers down.

Me (who are using Vodafone): pic.twitter.com/3u9QqHCvB2 — The Meme Times (@thememetimes_in) July 1, 2020

द इपिक ब्लॉगर ने मीम शेयर करते हुए जी-मेल डाउन पर तंज कसा- ​​​​​​

After knowing #Gmail server is down



Work from Home employess be like - pic.twitter.com/LeTuUwMeJp — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) July 1, 2020

नमन नाम के यूजर ने जी-मेल डाउन होने से परेशान यूजर्स की समस्या कुछ यूं बयां की-