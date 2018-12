क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके गौतम गंभीर ने करिअर के आखिरी मैच में जमाया शतक, बनाए इतने रन

स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने अपने विदाई मैच में शतक लगाया। फिरोजशाह कोटला में आंध्र के खिलाफ तीसरे दिन 92 रन से आगे खेलते हुए उन्होंने 163 गेंदों पर शतक जमाया। गंभीर ने 185 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 10 चौकों के साथ 112 रन बनाए। उनकी इस बेहतरीन पारी से मेजबान दिल्ली रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। गंभीर आखिरी मैच शतक लगाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं। सचिन तेंडुलकर जैसे महान खिलाड़ी भी अपने आखिरी मैच में ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

पहले विकेट के लिए की 100+ की साझेदारी

इस मैच के बाद क्रिकेट को पूरी तरह अलविदा कहने जा रहे गंभीर ने 163 गेंदों में नौ चौके जमाए। गंभीर ने हितेन दलाल के साथ पहले विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने कप्तान ध्रुव शौरी (नाबाद 39) के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की।

सोशल मीडिया के जरिए किया था संन्यास का ऐलान

2007 और 2011 वर्ल्डकप में टीम इंडिया के हीरो रहे ने अपने करियर में 10 हजार से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 4 नवंबर को सोशल मीडिया के जरिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया था। गंभीर ने बताया था कि फिरोजशाह कोटला में खेला जाने वाला रणजी मैच उनका आखिरी मैच होगा।

