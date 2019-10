Dainik Bhaskar Oct 19, 2019, 09:18 PM IST

नई दिल्ली. पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को कहा कि हमें पाकिस्तान सरकार, आईएसआई और वहां के आतंकवादी संगठनों से समस्या हो सकती है लेकिन यदि एक छह वर्षीय बच्ची भारत में इलाज कराने के लिए आना चाहती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। गंभीर ने इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर पाकिस्तान बच्ची ओमैमा अली के ईलाज के लिए वीजा देने की अपील की थी।

गंभीर ने विदेश मंत्री को लिखे पत्र को ट्विटर पर शेयर किया और एक कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा, “मैंने विदेश मंत्री से इस संबंध में अनुरोध किया था। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसे स्वीकार किया और पाकिस्तानी लड़की और उनके माता-पिता को भारत आने के लिए वीजा प्रदान किया। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि वह अब इलाज करवा सकेंगी।”

उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी,

इस पार दिल ने सब सरहदें मिटा दी।



उन नन्हे कदमों के साथ बहती हुई मीठी हवा भी आई है,

कभी-कभी ऐसा भी लगता है जैसे बेटी घर आई है।



