पणजी. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (63) का रविवार शाम को निधन हो गया। वह चार बार मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। सोमवार 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट उन्हें श्रद्धांजलि देगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया था कि पर्रिकर की हालत बेहद खराब है। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश में जुटे हैं। पर्रिकर पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल से उनका गोवा, मुंबई, अमेरिका और दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था।

Chief Minister @manoharparrikar 's health condition is extremely critical. Doctors are trying their best.

प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि

प्रियंका ने कहा कि पर्रिकर के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उनसे एक बार मिली थी, जब वे दो साल पहले मेरी मां को देखने अस्पताल आए थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

My condolences to the bereaved family of Shri. Manohar Parrikar. I met him only once, when he graciously visited my mother at the hospital two years ago. May his soul rest in peace.