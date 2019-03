Manohar Parrikar Dies: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन, लंबे वक्त से थे बीमार

नेशनल डेस्क। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (63) का रविवार शाम को निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। सोमवार 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट उन्हें श्रद्धांजलि देगी। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया था कि पर्रिकर की हालत बेहद खराब है। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश में जुटे हैं। पर्रिकर पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल से उनका गोवा, मुंबई, अमेरिका और दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था।

