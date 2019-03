नई दिल्ली. भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में जीमेल यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गूगल मैप्स और गूगल ड्राइव सर्विस भी बाधित हो रही है। बुधवार सुबह इस परेशानी का पहली बात पता चला। कंपनी का कहना है इस समस्या की जांच की जा रही है।

गूगल का कहना है कि यूजर जीमेल एक्सेस कर पा रहे हैं लेकिन मेल भेजने और दूसरे इस्तेमाल के वक्त एरर आ रहा है। गूगल मैप्स और ड्राइव में भी ऐसी ही दिक्कतें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों से यूजर्स लगातार शिकायतें कर रहे हैं।

Hi Farhan. Thanks for reporting. Google is aware of this issue and is working on a fix. Please check the G Suite Status Dashboard for updates: https://t.co/8gMVZPugXx. We appreciate your patience!