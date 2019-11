Dainik Bhaskar Nov 19, 2019, 04:09 PM IST

नई दिल्ली. गूगल ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के शौर्य की कहानी वाले 'वीडियो गेम इंडियन एयरफोर्स: ए कट अबव' को बेस्ट गेम्स- 2019 के यूजर्स च्वॉइस गेम कैटिगरी में नॉमिनेट किया है।

एयरफोर्स ने अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से यूजर्स से अपील की है कि 3डी बेस वीडियो गेम को वोट करें। ताकि 2019 का यूजर्स च्वॉइस गेम का खिताब इसे मिल सके। इसे पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने 31 जुलाई को लॉन्च किया था। इसका मकसद युवाओं को इंडियन एयरफोर्स की तरफ आकर्षित करना और उनमें देश सेवा का जज्बा जगाना था। इससे पहले 20 जुलाई को सेना ने इसका टीजर्स जारी किया था।

IAF's Video game- 'Indian Air Force: A Cut Above' has been selected by #Google to compete for 'Best Game-2019' in 'Users Choice Game' category.

To vote, click https://t.co/wBJSYuxRgf

Or

Go to Play Store - Users Choice Game - Select IAF game & VOTE.#LetsPlay #iafmobilegame pic.twitter.com/eEGaCT1nTe