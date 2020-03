दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 12:46 PM IST

नई दिल्ली. कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बेलआउट पैकेज का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ट्विट कर इसका संकेत दिया। उन्होंने लिखा, ''कोरोना से लड़ने के लिए हम आर्थिक पैकेज तैयार कर रहे हैं। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। मैं आज दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करूंगी। इसमें विशेष तौर पर वैधानिक और नियामक अनुपालन मामलों पर बातचीत होगी।'' उधर रात आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री दोपहर दो बजे होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलआउट पैकेज का ऐलान कर सकती हैं या फिर मोदी संबोधन के दौरान इसका ऐलान करेंगे।

Even as we are readying an economic package to help us through the Corona lockdown (on priority, to be announced soon) I will address the media at 2pm today, specifically on statutory and regulatory compliance matters. Via video conference. @FinMinIndia @PIB_India @ANI @PTI_News