भारत ने पाकिस्तान को दिया पुलवामा हमले का जोरदार जवाब, वायुसेना ने पीओके में घुसकर की कार्रवाई, जैश के 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर

नेशनल डेस्क. पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ने मंगलवार तड़के 3.30 बजे पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) के बालाकोट में मिराज-2000 लड़ाकू विमानों से हमला बोल दिया। इस दौरान 12 लड़ाकू विमानों से 1000 किलोग्राम बम बरसाते हुए कई आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। हमले में 300 आतंकियों के मारे जाने की संभावना है। खास बात ये है कि जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने F-16 विमानों के बेड़े के साथ भारतीय विमानों को जवाब देने की कोशिश की तो उसे मुंह की खानी पड़ी और भारतीय विमानों ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि इस कार्रवाई में जैश का कमांडर मौलाना यूसुफ अजहर के भी मारे जाने की खबर है। वो जैश सरगना का रिश्तेदार था और बालाकोट में कैम्प चला रहा था।

भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिए पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान

- भारतीय कार्रवाई के दौरान जब पाकिस्तान ने जब अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों से भारतीय विमानों को डराने की कोशिश की तो उल्टा उसे मुंह की खानी पड़ी। भारतीय विमानों के तेवर देखने के बाद पाकिस्तानी फाइटल प्लेन भाग गए।

- खास बात ये है कि भारत ने जिन मिराज-2000 लड़ाकू विमानों से एलओसी के पार जाकर कार्रवाई की, उनके मुकाबले पाकिस्तान के F16 विमान तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस हैं। इसके बाद भी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को खदेड़ दिया।

- वायुसेना सूत्रों के मुताबिक भारतीय लड़ाकू विमानों ने के से उड़ान भरी और पीओके के बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में स्थित जैश के ठिकाने तबाह कर दिए गए। इस दौरान जैश का कंट्रोल रूम अल्फा-3 भी उड़ा दिया गया।

- बालाकोट पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वाह में स्थित है। हमले वाली जगह एलओसी से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बता दें कि 14 फरवरी को हुए पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ही ली थी।

पाक आर्मी ने खुद बताई कार्रवाई की बात

- भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर एक ट्वीट किया कि भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की थी।

भारत ने सितंबर 2016 में की थी सर्जिकल स्ट्राइक

- भारतीय जवानों ने उड़ी हमले के बाद 28-29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड तबाह किए थे। ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि उसकी जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी। उस ऑपरेशन का हिस्सा रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र रामराव निंभोरकर ने एक कार्यक्रम में बताया था कि ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे में पूरा हुआ था। भारतीय सेना तड़के 3.30 बजे लक्ष्य पर पहुंच गई थी और ऑपरेशन खत्म कर करीब साढ़े पांच बजे बेस कैंप में लौट आई थी। कार्रवाई में करीब 38-40 आतंकी मारे गए थे। उस वक्त पीओके में 42 आतंकी कैंप एक्टिव थे। जिस इलाके में स्ट्राइक हुई, वहां 11-12 कैंप थे।

