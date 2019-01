मुंबई. दैनिक भास्कर के गणतंत्र दिवस स्पेशल एडिशन के लिए सचिन तेंडुलकर गेस्ट एडिटर बने। इस खास अंक के लिए भास्कर कॉन्टेस्ट में 3 हजार से ज्यादा एंट्रियां आई थीं। भास्कर के दफ्तर में गेस्ट एडिटर की कुर्सी पर बैठकर सचिन ने इनमें से चुनिंदा आर्टिकलों को शॉर्टलिस्ट किया। सचिन ने ट्वीट कर कहा कि मैंने पिच तो कई बार पढ़ी है, लेकिन दैनिक भास्कर के गणतंत्र दिवस एडिशन के लिए पढ़ना और एडिट करना मजेदार रहा।

Have read the pitch many a time before, but it was fun to read and edit the #RepublicDay edition of @DainikBhaskar newspaper! https://t.co/eAphfigjEf