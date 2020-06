दैनिक भास्कर Jun 11, 2020, 07:53 PM IST

नई दिल्ली. इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने गुरुवार को ब्रिटिश लेखक के हवाले से गुजरात को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें कहा गया था कि गुजरात सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। यह बात गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को नागवार गुजरी। उन्होंने लिखा कि पहले ब्रिटिश लोगों ने हमें बांटा और हम पर राज किया। अब यह एलिट ग्रुप के लोग भारतीयों को बांटना चाहते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत मजबूत है। हमारी आर्थिक आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं। हम भारतीय इन ट्रिक्स में नहीं उलझने वाले हैं।

मुख्यमंत्री रुपाणी का ट्वीटः

Earlier it was the British who tried to divide and rule. Now it is a group of elites who want to divide Indians. Indians won’t fall for such tricks. Gujarat is great, Bengal is great...India is united. Our cultural foundations are strong, our economic aspirations are high. https://t.co/9mCuqCt7d1

दरअसल, गुहा ने ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रेट द्वारा 1939 में लिखी बात को ट्विटर पर पोस्ट किया था। फिलिप ने लिखा था- गुजरात आर्थिक तौर पर बहुत एडवांस है मगर सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। जबकि बंगाल में कॉन्ट्रास्ट है। वह आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है मगर सांस्कृतिक तौर पर बहुत आगे है।

रावल ने कहा- गुहा इतिहास को लेकर गलत बयानी कर रहे

यह बात एक्टर से राजनेता बने परेश रावल को भी पसंद नहीं आई। उन्होंने भी गुहा की उनके ट्वीट को लेकर आलोचना की। रावल ने कहा कि गुहा इतिहास की किताबों को लेकर गलत बयानी करने की बात कही।

मैंने पोस्ट किया क्योंकि वह बात मुझे आकर्षक लगी- गुहा

सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद को देख गुहा ने लिखा कि मैंने वह कोट सिर्फ इसलिए शेयर किया क्योंकि शोध के दौरान वह मुझे आकर्षक लगा। इसके बाद गुहा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- वैधानिक चेतावनी, जब मैं कुछ पोस्ट करता हूं तो वह मेरी रिसर्च का हिस्सा होता है। मैं उन्हें पोस्ट करता हूं क्योंकि वह मुझे किसी तरह से अच्छे लगते हैं।

यह संभव है कि मैं किसी बात का समर्थन करूं या किसी का न भी करूं। मगर आपकी तारीफ या गुस्सा उसी व्यक्ति के लिए रखिए जिसकी बात कोट की गई है।

Statutory warning; when I post quotes by others found in the course of my research, I do so because I find them arresting in some way. I may (or may not) endorse, in part or in whole, what I am quoting. Reserve your praise or your anger for the ghost of the person being quoted.