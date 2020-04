दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 06:46 PM IST

गांधीनगर. गुजरात सरकार के गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) ने कोरोना के वंशसूत्र यानी इसके सूक्ष्म जीनोम सीक्वेंस को ढूंढ निकाला है। सीएम रूपाणी के ऑफिस के ट्विटर पेज पर इसकी जानकारी दी गई है। इस खोज से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, इसकी दवा और उसके परीक्षण में तेजी से काम करने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके साइड इफेक्ट का पता लगाना आसान होगा।

दरअसल, चीन से लेकर अमेरिका तक दुनियाभर के शीर्ष वैज्ञानिकों कोरोनावायरस के बारे में अब तक पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं और ऐसे में गुजरात की लैब से मिली मदद पूरे वैज्ञानिक जगत के लिए काम आएगी। इस वायरस की न्यूक्लियर सीक्वेंसिंग दुनियाभर में हुई है, लेकिन इस रूप बदलने वाले वायरस में 3 परिवर्तन (म्यूटेशन) ऐसे हैं, जिनके बारे में पता नहीं था क्योंकि वे बिल्कुल नए हैं। गुजरात की लैब में जीनोम सीक्वेंस को पूरा करके वारयस की पूरी कुंडली बनाने का काम हुआ है।

Gujarat is proud of scientists at Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC), the only State Govt laboratory in India that has reported COVID19 whole genome sequence which will be helpful in tracking origin, drug targets, vaccine & association with virulence.#IndiaFightsCorona