जम्मू-कश्मीर में महिला पुलिस अफसर की हत्या, हत्यारे की तलाश में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने की घेराबंदी

नेशनल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में शोपियां के वेहिल गांव में शनिवार को महिला स्पेशल पुलिस अफसर (SPO) को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि बंदूकधारी ने महिला अफसर खुशबू जन के घर में घुसकर उन्हें गोली मारी। महिला को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

- घटना के बाद सेना, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। यह दक्षिण कश्मीर में तीन दिन में इस तरह की चौथी वारदात है।

- इससे पहले गुरुवार को अनंतनाग में एक बंदूकधारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यकर्ता को गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसके बाद इसी दिन त्राल में इसी तरह की घटना में एक आम नागरिक की हत्या कर दी गई थी।

Shopian: #Visuals from Wreath-laying ceremony of police personnel Khushboo Jan who succumbed to her injuries at the hospital after terrorists fired upon her at her residence earlier today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/sHu4fSyZ4f