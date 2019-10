Dainik Bhaskar Oct 28, 2019, 03:15 PM IST

नई दिल्ली. देशभर में इस साल गुरुनानक देव का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर एयर इंडिया ने अपने एक विमान के टेल पर एक ओंकार (ੴ) बनवाया है। इसका मतलब होता है कि ईश्वर एक है। विमान के ढांचे पर ‘श्री गुरु नानक देव जी 550वां वर्ष समारोह लिखा’होगा। केंद्रीय नागरिक उड्‌डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी।

As part of 550th Parkash Utsav celebrations of Sri Guru Nanak Dev Ji, the fundamental teaching of Sikhism ੴ 'Ek Onkar' will be painted on aircraft that will operate on the thrice weekly @airindiain flights between Sri Amritsar Sahib & London (Stansted) from 31st Oct 2019. pic.twitter.com/r69nU1IkwG