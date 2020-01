Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 04:55 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ननकाना साहिब की घटना के बाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वालों की आंखें खुल जाना चाहिए। उनके मुताबिक, इस घटना से साफ होता है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को किस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बीच, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) और अकाली दल ने भी शनिवार को पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया और इस घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की।

Persecution of religious minorities in Pakistan is real.



Fringe 'secularists' opposing CAA in India should stop living in denial & listen to slogans like "हम बदला लेंगे सिखों से" & "हम चीर देंगे सिखों को" being raised in Sri Nankana Sahib Ji.



Do they need more proof? pic.twitter.com/auZdSFgBbZ