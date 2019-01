Hardik Pandya के बिगड़े बोल : महिलाओं को लेकर किए थे आपत्तिजनक कमेंट्स, भारत रत्न Sachin को भी नहीं छोड़ा, Video वायरल होने पर मांगनी पड़ी माफी

नेशनल डेस्क. इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर (Hardik Pandya) विवाद में फंस गए हैं। दरअसल (Hardik Pandya)और लोकेश राहुल कॉफी विद करण शो में गए थे। उन्होंने शो में महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ही मैसेज कई लड़कियों को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है और वह उनसे उनकी 'उपलब्धता' के बारे में उनसे खुलकर बात करते हैं। ऐसी ही कई और टिप्पणियों पर BCCI ने (Hardik Pandya) और लोकेश राहुल को नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।

- शो में पूछा गया कि कोहली (Virat Kohali)और तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) में बेहतर बल्लेबाज कौन है। दोनों खिलाड़ियों ने बिना वक्त गवाएं तुरन्त जवाब दिया कि (Virat Kohali)। ये जवाब देने पर सोशल मीडिया पर दोनों प्लेयर्स की जमकर आलोचना हुई।

Dear Hardik pandya you have told virat is better than sachin. Oh!dear even virat knows he is not better than sachin. Who are you to tell these funny statements?

i am rahul dravid fan there is a rivalry between dravid fans and sachin fans but ...@BCCI @hardikpandya7

(1/2) — aviral srivastava (@AviralSgsits) January 9, 2019

Hardik Pandya says Virat is better a batsman than Sachin.



Truly courageous Pandya that he doesn’t even fear God — Ra_Bies (@Ra_Bies) January 6, 2019

When hardik pandya said Virat is better than Sachin*



Mumbai Indians -

Ma'am could you please remove Hardik Pandya from MI? As a die-hard fan of MI, we can't accept the way he behaves on field and off the field as well! He seems to be quite overconfident!!@mipaltan @sachin_rt @krunalpandya24 @ImZaheer @YUVSTRONG12 — harshil (@harschelle) January 9, 2019

पंड्या ने क्या कहा था : शो के दौरान पंड्या (Hardik Pandya) ने कई महिलाओं के साथ संबंध होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि वे अपने माता-पिता से बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। यहां तक कि वे उन्हें अपनी वर्जिनिटी खोने वाली बात भी बता चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे क्लब में किसी महिला का नाम क्यों नहीं पूछते तो पंड्या (Hardik Pandya) ने जवाब दिया, ‘मुझे उन्हें देखना पसंद है। मैं यह देखना चाहता हूं कि वे किस तरह चलती हैं।' पंड्या (Hardik Pandya) ने कहा कि उन्हें एक ही मैसेज कई लड़कियों को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है और वह उनसे उनकी 'उपलब्धता' के बारे में उनसे खुलकर बात करते हैं। शो में पंड्या (Hardik Pandya) ने यह बात कबूली थी कि वह कई महिलाओं के साथ रिलेशन में रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर पंड्या (Hardik Pandya) की आलोचना होने लगी।

पंड्या की टिप्पणियां शर्मिंदगी भरी : बीसीसीआई

बीसीसीआई ने शो में की गई पंड्या (Hardik Pandya) की टिप्पणियों को ‘मूर्खतापूर्ण और शर्मिंदगी भरा’ बताया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी। बोर्ड इस प्रकार के चैट शो में खिलाड़ियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहा है। बीसीसीआई (BCCI) यदि ऐसा फैसला लेता है तो क्रिकेटर्स भविष्य में किसी भी चैट शो में भाग नहीं ले पाएंगे। सीओए प्रमुख विनोद राय ने बताया, ‘हमने (Hardik Pandya) और केएल राहुल को उनकी टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है।’

पंड्या ने सफाई में कहा- मैं शो के नेचर में खो गया

इस पहले, पंड्या (Hardik Pandya) ने साफ किया कि उनका किसी की भावानएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने ट्वीट किया, ‘कॉफी विद करण में मेरी टिप्पणी के बाद बाद प्रतिक्रियाएं आईं। मेरे बयान से जिनकी भी भावनाएं आहत हुईं हैं, मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं।’ उन्होंने लिखा, ‘ईमानदारी से, मैं शो के नेचर के मुताबिक उसमें ज्यादा बह गया। मेरा मतलब किसी भावनाओं का अपमान करना या उन्हें आहत करना नहीं था। रिसपेक्ट।’