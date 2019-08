Dainik Bhaskar Aug 10, 2019, 06:16 PM IST

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीरी बहू को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत की नेताओं ने इसकी आलोचना की। मनोहर लाल ने फरीदाबाद के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा था, ‘‘हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते थे कि वह बिहार से 'बहू' लाएंगे। आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया, अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे।’’

खट्टर के बयान पर राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘हरियाणा के सीएम खट्टर का कश्मीरी महिलाओं पर बयान दिखाता है कि आरएसएस की सालों की ट्रेनिंग से व्यक्ति असुरक्षा, निराशा और कमजोर मानसिकता का हो जाता है। महिलाएं संपत्ति की तरह नहीं हैं, जिसके मालिक पुरुष हों।’’

Dear @RahulGandhi ji, at least at your level, you shouldn’t react on distorted news. I’m attaching the video of what I actually said, and In what context - this will give you clarity of mind. https://t.co/TCjhV0cuiO pic.twitter.com/GfD3SWlETI