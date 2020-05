दैनिक भास्कर May 05, 2020, 11:07 AM IST

पानीपत. हरियाणा में लॉकडाउन के तीसरे चरण का दूसरा दिन है। प्रदेशभर में ग्रीन और अॉरेज जोन में छूट के चलते सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। हरियाणा में लगभग हर शहर के बाजारों में आम दिनों की तरह भीड़ है। इस भीड़ के बीच कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। कुल मरीजों का आंकड़ा 541 पहुंच गया है। मंगलवार को गुड़गांव में 11, झज्जर में 8, यमुनानगर में 2 और पानीपत में 1 नया मरीज सामने आया है।

बहादुरगढ़ सब्जी मंडी बनी हॉट स्पॉट

झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर की सब्जी मंडी हॉट स्पॉट बन गई है। मंगलवार को 8 नए मरीजों में से 5 का सीधे सब्जी मंडी से कनेक्शन है। वहीं तीन दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से आए थे। बहादुरगढ़ शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 53 पहुंच गया है जबकि झज्जर जिले का आंकड़ा 64 पहुंच गया है।

गुड़गांव में 11 नए केस आए अब कुल आंकड़ा पहुंचा 84

गुड़गांव में एक दिन के अंदर 11 नए केस आए हैं। अभी तक एक दिन के अंदर आए, सबसे अधिक केस हैं। दो-तीन दिन पहले 1300 सब्जी मंडी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग की गई थी। ये केस इनमें से ही मिले हैं। मंडी के बढ़ते खतरे के चलते मंडी को 8 मई तक बंद कर दिया गया है। 9 केस खांडसा मंडी के सब्जी विक्रेताओं के हैं, जो दिल्ली की अजादपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते थे। इसके अलावा दो पॉजिटिव नासिक व पश्चिम बंगाल के पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे।

कोरोना के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर का है जन्मदिन

सीएम मनोहर लाल खट्टर का मंगलवार को जन्मदिन है। उन्होंने अपने ट्वीटर पर संदेश जारी करते हुए लिखा है कि कोरोना के चलते हमारा व्यक्तिगत रूप से मिलना न तो वांछित है और न ही उचित है। कोई भी पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मेरा जन्मदिन सामूहिक रूप से न मनाए। शुभकामनाएं फोन, एसएमएस, वाट्सएप, फेसबुक और ट्वीटर के माध्यम से भेजें। सीएम के जन्मदिन पर पीएम ने भी उन्हें बधाई दी है।

A small appeal to my well wishers. pic.twitter.com/CqnRQgYEgQ