Dainik Bhaskar Dec 25, 2019, 11:39 AM IST

चंडीगढ़. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को ‘लाइव पेट्रोल बम’ कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि वे जहां भी जाते हैं, आग लगाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं।

विज की टिप्पणी तब आई है, जब एक दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ की सीमा के बाहर राहुल-प्रियंका को रोक दिया था। दोनों नेता सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में मारे गए युवकों के परिजन से मिलने जा रहे थे।

Beware of @priyankagandhi and @RahulGandhi as they are live Petrol Bombs where ever they go they ignite fire and cause loss to Public Property.