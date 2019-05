हुबली (कर्नाटक). हुबली पुलिस स्टेशन में पदस्थ एक कॉन्स्टेबल ने शौक पूरा करने के लिए अपनी फाइबर की लाठी को बांसुरी में बदल दिया। ताकि वह ड्यूटी खत्म होने के बाद अपना शौक पूरा कर सके। हेड कॉन्स्टेबल चंद्रकांत हटगी ने बताया, "मैं हाई स्कूल से बांसुरी बजाते आ रहा हूं। ड्यूटी के घंटे ज्यादा होने से मैं घर पर अपने शौक को वक्त नहीं दे पाता हूं। इस वजह से मैंने अपनी लाठी को ही बांसुरी में बदलने का फैसला किया।"

हटगी ने बताया कि मुझे तब अच्छा लगा जब मेरे विभाग में मेरा सपोर्ट किया। बेंगलुरु के एडिशनल डायरेक्टर जनलर ऑफ पुलिस भास्कर राव ने हटगी का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमें उन पर गर्व है।

Chandrakant Hutgi, Head Constable from Hubli Rural Police station has converted his Deadly Fiber Lathi into a Musical Instrument... we are proud of him... pic.twitter.com/gyZWhk1lkb

दो कामों में इस्तेमाल होती है यह लाठी



हटगी कहते हैं कि हमें सातों दिन लंबे वक्त तक काम करना होता है। कई बार तो कार्यक्रम के कई घंटों पहले ड्यूटी पर तैनात होना होता है। हम सभी साथी कई बार तनाव में होते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद यह शौक बेहद काम आता है। इसे बजाने से खुद को अच्छा लगने के अलावा साथी भी खुश होते हैं। एक लाठी से दो काम करता हूं। इससे मैं लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रखता हूं और जब भी मन होता है, इसे बजा भी लेता हूं।"

#WATCH Karnataka: Chandrakant S Hutagi, Head Constable from Hubli Rural Police station plays flute, he converted from his fiber baton. Hutagi says, "Playing flute has been my hobby since High School...I use it for both purposes now, maintaining law&order as well as playing flute" pic.twitter.com/CaX6yyWUu1