Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 08:13 AM IST

मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले पांच दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बीते दो दिन में 54 सेमी पानी बरस गया। कई इलाकों में पांच से छह फीट पानी भर गया है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने आज सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज और ऑफिस बंद रखने का फैसला किया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट फिसल गई, जिससे मुख्य रनवे बंद कर दिया गया है।

उधर, मलाड ईस्ट के पिम्परीपाड़ा में सोमवार देर रात दीवार गिरने से 13 की मौत हो गई और 13 जख्मी हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने मलाड हादसे के मृतकों के परिजन को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पुलिस ने बताया, "13 लोगों को जोगेश्वरी और शताब्दी अस्पताल में भर्ती किया गया है।" हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने फौरन कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया। उधर, मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, असम, बंगाल में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

एयरपोर्ट का मुख्य रनवे बंद

#6ETravelAdvisory : To check flight status, please visit https://t.co/Mj1tYZIvoE or send an SMS ST <flight no.><flight date> as DDMM, e.g. for flight 6E-333 for July 02, send ST 333 0207 to 566772. pic.twitter.com/KkzcTmbf32

अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान

मुंबई मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में शहर के कुछ उपनगरीय इलाकों में कई जगह भारी बारिश तो कुछ हिस्सों में रुक-रुककर बारिश हो सकती है। उधर, मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मौसम देखकर दिन की प्लानिंग करें। भारी बारिश में जरूरी होने पर ही घर से निकलें।

Heavy to Very Heavy rains expected in Mumbai & MMR in the next 3 days as per intimation received from IMD.



I request Mumbaikars to check weather updates & plan the day accordingly.



Take care, stay safe & reach out to us at @MumbaiPolice for help #MumbaiRainsLive #MumbaiRains