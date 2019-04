मुंबई. फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा गुरुवार को खुले मैनहोल में गिर गए। सेंट्रल मुंबई के लोअर परेल इलाके में फीनिक्स मिल्स मॉल के पास यह हादसा हुआ। अरोड़ा ने शुक्रवार को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। हादसे में जान जाने के खतरे को उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में मोहम्मद रफी के गाने के बोलों से बयां करते हुए लिखा- ये है मुंबई मेरी जान। साथ ही लिखा- ये मेरी जान लेने वाली थी।

Thank you Neeraj. It was scary as hell (and smelly). Was within micro seconds of disappearing. Quick reflexes and shape of manhole gave me second life.



Guys and gals- be careful in life and remain safe. Yeh hai Mumbai meri jaan and was close to taking my jaan. https://t.co/6RX3M2GatS