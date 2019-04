'हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरीं, खेत में गईं और काटी गेहूं की फसल...' इस मैसेज के साथ वायरल हो रही है फोटो, जान लें क्या है इसका सच

नेशनल डेस्क, . सोशल मीडिया पर के दो फोटो वायरल हो रहे हैं। एक में वो हेलीकॉप्टर से उतरती हुई दिख रही हैं और दूसरी में खेत में गेहूं की फसल काट रही हैं। दोनों तस्वीरों के साथ मैसेज वायरल हो रहा है कि 'मोदी जी पर गर्व है। महिला किसानों को हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं, जिससे वो खेत पहुंच रही हैं।' सोशल मीडिया यूजर्स ने दूसरे मैसेज में भी मजे लेते हुए लिखा कि 'हेलीकॉप्टर फार्मर हेमा मालिनी'। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ऐसी कई तस्वीरे वायरल हो रही हैं। ऐसे में बताते हैं कि आखिर इस तस्वीर का सच क्या है।

क्या है तस्वीर का सच : खेत में गेहूं की फसल काटते हुए हेमा मालिनी की दोनों तस्वीरे इस साल की नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद 31 मार्च को से बीजेपी सांसद और लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस दौरान वहां के गोवर्धन इलाके में खेत में पहुंची और वहां खेत में काम कर रही महिलाओं के साथ गेहूं की फसल काटने लगीं। सोशल मीडिया पर पहले हेमा मालिनी की 31 मार्च की तस्वीर वायरल हुई। लेकिन अगले ही दिन उनकी दूसरी तस्वीरें उसी घटना से जोड़कर वायरल की जाने लगीं।

Mathura: Hema Malini, BJP MP & Lok Sabha candidate from the constituency, started her poll campaigning yesterday & was seen carrying bundles of freshly harvested crop to lend a hand to women working in a wheat field in Govardhan area pic.twitter.com/XLMQWPjgEU

Began my Lok Sabha campaign today with the Govardhan Kshetra where I had the opportunity to interact with women working in the fields. A few fotos for u of my first day of campaign pic.twitter.com/EH7vYm8Peu