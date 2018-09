सोमवार को दोबारा शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन और आतंकी ढेर कर दिए थे। लेकिन इसी दौरान एक गोली संदीप सिंह को भी लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी।

#ArmyCdrNC and all ranks salute the supreme sacrifice of L/Nk Sandeep Singh & offer deepest condolences to the family @adgpi @PIB_India @SpokespersonMoD pic.twitter.com/DlepkUaeWn