हिमाचल के लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, रोहतांग समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। मनाली में व्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। यहां एक बस और कुल्लू में ट्रक भी पानी में बह गए।

#WATCH: Vacant bus gets washed away into the flooded Beas river in Manali. #HimachalPradesh pic.twitter.com/GMV2nqR2jX